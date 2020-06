Offensiv-Verstärkung: Knipser Fountas zum VfB?

Der VfB Stuttgart zeigt offenbar Interesse an Taxiarchis Fountas von Rapid Wien. Dem ‚kicker‘ zufolge besteht schon Kontakt zur Seite des griechischen Angreifers, dem in 24 Spielen der laufenden Bundesliga-Saison in Österreich stolze 17 Treffer gelangen. Als mögliche Ablöse nennt das Fachblatt drei Millionen Euro.

Fountas ist im vorderen Spielfelddrittel flexibel einsetzbar. Bei Rapid läuft der 24-Jährige trotz seiner geringen Körpergröße von 1,70 Metern meist im Sturmzentrum auf, kann aber auch über die Außenbahnen agieren. Sein Vertrag in Wien ist noch bis 2022 datiert, 2017/18 war er beim deutschen Drittligisten SG Sonnenhof-Großaspach aktiv (14 Spiele, ein Tor).

