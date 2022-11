Zweikampf um Terrier

Martin Terrier von Stade Rennes weckt Begehrlichkeiten in der Premier League. Einem Bericht von ‚90min.com‘ zufolge zeigen mit Leeds United und Manchester United zwei Vereine konkretes Interesse am 25-jährigen Franzosen. Um den variablen Offensivspieler auf die Insel zu lotsen, wäre demnach eine Ablöse zwischen 45 und 50 Millionen Euro fällig.

In der laufenden Saison kommt Terrier wettbewerbsübergreifend in 18 Spielen auf elf Tore und vier Vorlagen. Kein Wunder, dass die Whites bereits im Sommer versuchten, den Franzosen unter Vertrag zu nehmen. Seit dem Wechsel von Raphinha zum FC Barcelona fehlt es Leeds an Durchschlagskraft. Terrier könnte die Offensive des Tabellen-15. auf jeden Fall beleben.