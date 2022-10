Ajax beendet Ihattaren-Leihe

Ajax Amsterdam sieht von einer Festverpflichtung von Mohamed Ihattaren ab. Wie der niederländische Rekordmeister offiziell verkündet, hat man den 20-Jährigen sowie dessen Klub Juventus Turin darüber informiert, dass die vertraglich festgehaltene Kaufoption auf den Offensivspieler nicht gezogen wird. Am 3. Januar wird Ihattaren zur Alten Dame zurückkehren.

Der junge Niederländer war im Januar 2022 auf Leihbasis von Juve nach Amsterdam gewechselt. In diesem Zeitraum lief er nur einmal für die Ajax-Profis auf und kam ansonsten fünfmal für die zweite Mannschaft des Klubs zum Einsatz. Ihattarens Vertrag in Turin läuft noch bis 2025.

