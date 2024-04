Nächster Bayern-Korb? De Zerbi offen für anderen Trainer-Job

Seit seiner Ankunft bei Brighton & Hove Albion im Sommer 2022 stellt Roberto De Zerbi die Verhältnisse in der Premier League auf den Kopf. Der Italiener führt seitdem die Arbeit seines Vorgängers Graham Potter mit frischem Ballbesitzfußball fort und landete vergangene Saison auf einem historischen Platz sechs. Zwar tun sich die Seagulls auf Rang neun in dieser Spielzeit etwas schwerer als noch vergangenes Jahr, dennoch ist De Zerbi ein gefragter Mann.

Beim FC Liverpool denkt man darüber nach, den 44-Jährigen als Erben von Jürgen Klopp zu installieren. Auch der FC Bayern befasst sich intensiv mit dem Taktikfuchs. De Zerbi selbst ließ seine Zukunft bei Brighton trotz Vertrags bis 2026 zuletzt offen. Doch womöglich könnten sowohl die Reds als auch die Bayern am Ende in die Röhre gucken.

Zurück nach Italien?

Denn wie die ‚Münchner Abendzeitung‘ berichtet, hat De Zerbi offenbar eine weitere Karrieremöglichkeit. Der ‚AZ‘ zufolge liebäugelt der Italiener mit einer Rückkehr in die Serie A und ist offen für einen Wechsel in seine Heimat. Dort baggert mit Juventus Turin ein weiteres europäisches Schwergewicht am ehemaligen Coach der US Sassuolo.

Bei Juve steht Massimiliano Allegri angesichts einer enttäuschenden Saison mit 20 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand vor dem Aus. Die Alte Dame kann ebenso wie die anderen genannten Klubs von De Zerbis Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro Gebrauch machen. Die Bayern sehen harter Konkurrenz entgegen.