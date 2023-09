BVB-Rückkehr: Der Stand bei Sancho

Immer wieder wird Jadon Sancho mit einer Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. An der Strobelallee beschäftigt man sich aber scheinbar nicht mit einem Wintertransfer des 23-Jährigen, der nach einem Streit mit Trainer Erik ten Hag bei Manchester United suspendiert ist. Der ‚Sport Bild‘ zufolge ist der Flügelflitzer bei den Schwarz-Gelben aktuell kein Thema.

Sollten die Verantwortlichen des Vizemeisters ihre Meinung nicht ändern, muss sich Sancho also anderweitig nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Interesse an einer Zusammenarbeit soll unter anderem der FC Barcelona signalisieren. Am zurückliegenden Deadline Day versuchte auch Al Ettifaq sein Glück.

Zwar verfügt Sancho zweifellos über Qualitäten, die dem BVB guttun würden, in der Vergangenheit gingen aber nicht alle Rückholaktionen des Bundesligisten sportlich auf. Während sich der Rückkauf von Mats Hummels nach wie vor bezahlt macht, knüpften Mario Götze, Shinji Kagawa und Nuri Sahin beispielsweise nicht mehr an ihre vorherigen Leistungen an.