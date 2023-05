Mit fast 40 Jahren: Dante verlängert nochmal in Nizza

Dante hat noch nicht genug. Der 39-jährige Innenverteidiger hat seinen Vertrag beim OGC Nizza um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. Seit 2016 läuft der ehemalige Gladbach- und Bayern-Profi an der Côte d’Azur auf. Seitdem trug Dante insgesamt 241 Mal das schwarz-rote Trikot. In der aktuellen Saison stand er trotz seines hohen Fußballeralters 43 Mal auf dem Platz. „Die erneute Verlängerung ist ein großer Stolz“, sagt der Brasilianer über seine Unterschrift.

Sportdirektor Florenz Ghisolfi ist froh, den Kapitän länger an Bord zu haben: „Er ist ein Anführer und vor allem ein großer Wettkämpfer. Er geht jedes Training und jedes Spiel wie ein Champion an. Das gibt er an die anderen weiter. In unserem Alltag ist er sehr wertvoll. Dante hat in dieser Saison sehr gute Leistungen erbracht. Er verkörpert perfekt den Anspruch und die Identität, die wir der Mannschaft vermitteln wollen. Und im weiteren Sinne verkörpert er auch den Anspruch und die Identität des Vereins.“

