Spanier berichten: Fernandes bei Barça angeboten

Eigentlich bekräftige Bruno Fernandes erst jüngst, dass er keinerlei Absichten hegt, Manchester United im Sommer zu verlassen. Das Arbeitspapier des Portugiesen besitzt inklusive einjähriger Verlängerungsoption ohnehin noch bis 2026 an Gültigkeit. Spanische Medien wollen es jedoch besser wissen: Demzufolge ist ein Verbleib im Old Trafford nicht in Stein gemeißelt.

Ganz im Gegenteil: Die katalanische Zeitung ‚El Nacional‘ berichtet, dass für Fernandes ein Wechsel durchaus in Frage kommt. Der technisch versierte Rechtsfuß sei mit der Entwicklung in Manchester nicht zufrieden. Schließlich haben die Red Devils auch in dieser Saison nichts mit dem Kampf um die Meisterschaft zutun. Selbst die Qualifikation für die Champions League steht als Tabellensechster auf der Kippe.

In der Folge soll sich Fernandes sogar schon nach einem neuen Arbeitgeber umschauen. Laut ‚El Nacional‘ hat sich Jorge Mendes, der Berater des 29-jährigen Zehners, beim FC Barcelona über eine künftige Zusammenarbeit erkundigt. Dem Spielevermittler werden gute Beziehungen zu den Blaugrana nachgesagt. Ob Fernandes seine Meinung aber tatsächlich so schnell geändert hat, wird sich in den kommenden Monaten herausstellen.