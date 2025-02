Bayer tütet 40-Mio-Deal ein

Bayer Leverkusen hat sich einen neuen Ausrüster-Deal gesichert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird die Werkself ab der kommenden Saison in Trikots des US-amerikanischen Herstellers New Balance auflaufen. Der Vertrag mit dem bisherigen Ausrüster Castore wird nach drei Jahren beendet. Die neue Partnerschaft soll laut dem Bericht noch vor dem anstehenden Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern am Samstag (18:30 Uhr) offiziell verkündet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leverkusen soll in den kommenden fünf Spielzeiten jeweils rund sieben Millionen Euro erhalten, insgesamt sollen etwa 40 Millionen Euro in die Vereinskassen gespült werden. Der ursprüngliche Castore-vertrag lief eigentlich noch bis 2027. Da es im vergangenen Sommer jedoch aufgrund der großen Nachfrage zu starken Lieferengpässen bei den Trikots des Doublesiegers kam, darf Bayer den Kontrakt frühzeitig aufkündigen.

Update (12:07): Mittlerweile hat Bayer den neuen Deal bestätigt. „Bayer 04 Leverkusen freut sich, ab der Saison 2025/26 eine langfristige Partnerschaft mit New Balance einzugehen. Diese Beziehung ist die erste ihrer Art für New Balance im deutschen Profifußball. Wir freuen uns darauf, strategischer Partner bei diesem wichtigen Schritt in eine spannende Zukunft zu sein“, lässt sich Bayer-Boss Fernando Carro zitieren.