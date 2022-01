Barça: Traoré unterschreibt heute

Der FC Barcelona will die Verpflichtung von Adama Traoré (26) noch am heutigen Samstag final über die Bühne bringen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge hat der Flügelstürmer am gestrigen Freitag erfolgreich den Medizincheck bei den Blaugrana absolviert.

Der Unterschrift über einen Leihvertrag bis zum Saisonende steht nun nichts mehr im Weg. Für den Anschluss hat Barça mit den Wolverhampton Wanderers eine Kaufoption vereinbart, die bei rund 30 Millionen Euro liegen soll. Mit Traoré ist ein Fünfjahresvertrag ausgehandelt.