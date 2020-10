Leipzig plant ersten Wintertransfer

Seit der Saison 2012/13 hat sich RB Leipzig in jedem Jahr mindestens einmal bei Schwesterklub RB Salzburg bedient. Mit dabei waren so klangvolle Namen wie Naby Keïta, der aktuelle Stammtorwart Peter Gulasci oder Abwehrchef Dayot Upamecano. In diesem Sommer nahm Hee-chan Hwang die Ausfahrt Leipzig. Schon im Winter könnte der nächste Salzburger Shootingstar folgen.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist ein Winterwechsel von Dominik Szoboszlai „sehr gut möglich“. Sportdirektor Markus Krösche hält sich, gefragt nach dem 19-jährigen Ungar, noch zurück: „Wir beschäftigen uns immer mit jungen, talentierten Spielern.“

Aber dass der torgefährliche Mittelfeldspieler in Leipzig Thema ist, liegt auf der Hand. Nach dem Wechsel von Farmteam FC Liefering im Winter 2018 ist Szoboszlai fester Bestandteil des Salzburger Kaders. In der laufenden Spielzeit kam der Freistoß-Spezialist zu sechs Pflichtspieleinsätzen und war an ebenso vielen Treffern direkt beteiligt.

In der Mozartstadt ist der zehnfache ungarische Nationalspieler noch bis 2022 gebunden. Einem Wechsel nach Leipzig steht dies aber erfahrungsgemäß eher nicht im Wege.