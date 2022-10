PSG schreibt rote Zahlen | „Noisy Neighbour“ ist zurück

PSG mit dreistelligem Verlust

In der ‚L‘Équipe‘ tauchen interessante Zahlen zur Saison 2021/22 von Paris St. Germain auf. 370 Millionen Euro Verlust hat PSG zu verzeichnen – Negativrekord. Großen Anteil daran haben die Gehälter von Kylian Mbappé und Neymar. Allein für Mbappé sind Kosten in Höhe von 200 Millionen Euro jährlich fällig. Neben den Ausgaben für den Franzosen mussten die Pariser etwa 600 Millionen Euro an Gehältern bezahlen. Von kostspieligen Transfers werden diese Zahlen PSG wohl dennoch nicht abhalten.

Manchester United „kommt wieder“

In England schmücken die Trainer Erik ten Hag von Manchester United und Pep Guardiola von Manchester City das Cover des ‚Daily Express‘ sowie des ‚Mirror‘. Letzterer hat „ein Gefühl, dass United wieder kommt“ – und zwar zurück ins Meisterschaftsrennen. Grund für dieses Gefühl sind die zuletzt sieben ungeschlagenen Partien wettbewerbsübergreifend. Einen kleinen Teil zu dieser Serie hat auch Cristiano Ronaldo beigetragen, der nach Suspendierung einen Treffer in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol (3:0) erzielte. Ten Hag hält es deshalb für „möglich“, dass der 37-jährige Stürmer seine Torquote aus der vergangenen Spielzeit erreichen kann.

Barças unmöglicher Messi-Plan

Der FC Barcelona darf im Januar jeden eingesparten Euro an Gehalt eins-zu-eins reinvestieren, im Sommer lautete die Formel eins-zu-vier. Entsprechend wollen die Blaugrana auf dem Wintermarkt aktiv werden. Laut der ‚Sport‘ plant Präsident Joan Laporta dann auch, keinen Geringeren als Lionel Messi zurück ins Camp Nou holen. Die katalanische Zeitung zählt aber auch gleich mehrere Gründe auf, weshalb das nicht klappen wird. Zudem sei noch kein Kontakt aufgenommen worden. Viel heiße Luft zum aktuellen Zeitpunkt, wie es scheint.