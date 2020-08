F95: Danso-Deal morgen fix?

Der Wechsel von Kevin Danso zu Fortuna Düsseldorf ist wohl nur noch Formsache. Nach Informationen von ‚Sky‘ absolviert der 21-jährige Innenverteidiger am morgigen Dienstag den Medizincheck beim Zweitligisten.

Danso soll zunächst für eine Saison ausgeliehen werden und den Abgang von Kaan Ayhan (25, US Sassuolo) kompensieren. Beim FC Augsburg steht der Abwehrspieler noch bis 2024 unter Vertrag, in der vergangenen Saison war der Österreicher an den FC Southampton verliehen.