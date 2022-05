Bundesliga & England locken: Wohin zieht es Bayern-Juwel Sieb?

Acht Tore und vier Vorlagen sind eine ordentliche Quote für einen 19-Jährigen in rauen Regionalliga-Gefilden. Der Sprung in den Herrenbereich ist Angreifer Armindo Sieb in der zweiten Mannschaft des FC Bayern gut gelungen, nun wartet eine Aufgabe auf höherem Profiniveau.

Schon seit Monaten buhlt Zweitligist Hannover 96 um den Bayern-Youngster. Laut ‚Bild‘ befanden sich die Niedersachen in den Gesprächen schon auf den letzten Metern. Der Plan: Sieb verlängert seinen Vertrag in München und verbringt die kommende Saison leihweise am Maschsee. Doch der Boulevardzeitung zufolge könnte nun alles ganz anders kommen.

Zum einen, weil der Offensivmann einen Beraterwechsel vorgenommen und zum anderen höherklassige Vereine auf den Plan gerufen hat. Neben Hannover sollen auch Klubs aus der Bundesliga Interesse an Sieb zeigen. Zudem liebäugele der gebürtige Hallenser mit einem Wechsel nach England. Scheint ganz so, als sollte sich 96 seiner Sache nicht zu sicher sein.