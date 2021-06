SV Werder: Aursnes im Visier

Werder Bremen bekundet Interesse an Fredrik Aursnes (25) von Molde FK. Das berichtet ‚Sky‘. Der defensive Mittelfeldspieler ist vertraglich noch bis Jahresende an den norwegischen Erstligisten gebunden, soll aber ablösefrei zu haben sein.

Beim Tabellenvierten ist Aursnes gesetzt, stand in allen Pflichtspielen der laufenden Saison in der Startformation. Für Molde schnürt der 1,79 Meter große Rechtsfuß seit fünfeinhalb Jahren die Schuhe. Am Sonntag debütierte Aursnes im Testspiel gegen Griechenland (0:1) für die A-Nationalmannschaft Norwegens.

Für den SV Werder wäre er der zweite Neuzugang für die kommende Saison. Am Mittwoch verkündete der Bundesliga-Absteiger die Verpflichtung von Innenverteidiger Anthony Jung (29), der ablösefrei vom dänischen Meister Bröndby IF kommt.