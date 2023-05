Italien-Agent behauptet: Bayern bietet für Vlahovic

Dusan Vlahovic hat offenbar einen interessanten Markt in Europa. Der italienische Spielerberater und Ex-Profi Massimo Brambati sagt bei ‚TMW Radio‘: „Es sind drei Mannschaften aufgetaucht. Meiner Meinung nach wird Juve diese Angebote ernst nehmen. Denn sie sind alle von Bedeutung, handelt es sich doch um Chelsea, Bayern München und Atlético Madrid.“

Vlahovic steht noch bis 2026 in Turin unter Vertrag. In der laufenden Saison erzielte der 23-jährige Mittelstürmer bislang 14 Tore in 41 Partien. Juve hatte sich angesichts der Ablöse von 81,6 Millionen Euro an den AC Florenz im Januar 2022 durchaus mehr versprochen. Nun dürfte Vlahovic für weniger zu haben sein.

Bayern sucht Mittelstürmer

Der 1,90 Meter große Serbe ist ein klarer Mittelstürmer, der dank seiner guten Technik auch im Kombinationsspiel zu gebrauchen ist. Damit passt Vlahovic eigentlich gut ins Anforderungsprofi des FC Bayern, der nach einem neuen Neuner fahndet. Bislang soll Vlahovic den Münchnern aber stets zu teuer gewesen sein. Bleibt abzuwarten, welcher Preis sich für den Linksfuß nun herauskristallisiert. Klarer Favorit bei Bayerns Stürmersuche ist aktuell Randal Kolo Muani (24) von Eintracht Frankfurt.