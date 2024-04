Spielverlegung: PSG mit Vorteil gegen BVB?

Paris St. Germain wird ausgeruht in das Rückspiel gegen Borussia Dortmund im Champions League-Halbfinale gehen können. Wie ‚Radio France‘ vermeldet, plant der Ligaverband eine Verlegung der für den 3. Mai vorgesehen Partie gegen OGC Nizza. Am morgigen Freitag soll dieser Vorschlag diskutiert und beschlossen werden. Auch Olympique Marseille und OSC Lille würden von diesem Beschluss profitieren, sofern sie weiterhin international vertreten sein werden.

Der BVB und PSG treffen am 1. Mai (21 Uhr) im Signal Iduna Park aufeinander. Am 7. Mai steigt das Rückspiel im Prinzenpark zu Paris. Die Borussia muss dazwischen noch in der Bundesliga gegen den FC Augsburg (4. Mai, 15:30 Uhr) ran.