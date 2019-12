Der VfB Stuttgart könnte im Winter ein warmer Geldregen ins Haus stehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Schwaben für die beiden Argentinier Santiago Ascacíbar und Nicolas González jeweils mehr als zehn Millionen Euro Ablöse einnehmen. Zudem könnte Landsmann Emiliano Insua das Weite suchen.

Sechser Ascacíbar wollte den VfB schon im Sommer unbedingt verlassen, das passende Angebot ging jedoch nicht ein. Laut ‚TyC Sports‘ lockt Boca Juniors-Sportdirektor Juan Román Riquelme den 22-Jährigen in die Heimat. Unter Tim Walter ist Ascacíbar Stammspieler.

Teamkollege González hat diesen Status in den vergangenen Wochen verloren, zuletzt saß der Angreifer zweimal in Folge auf der Bank. Für den aktuellen argentinischen Nationalspieler gibt es aber zweifelsfrei einen Markt. Im Sommer waren Udinese Calcio, die PSV Eindhoven und sogar Inter Mailand am 21-Jährigen dran.