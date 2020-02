Borussia Dortmund kann beim Auswärtsspiel gegen Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr) womöglich wieder auf den zuletzt verletzten Julian Brandt zurückgreifen. „Er hat heute schon gut trainiert, wir müssen aber den morgigen Tag abwarten. Wir dürfen nicht vergessen, dass er etwas länger gefehlt hat“, so Trainer Lucien Favre auf der heutigen Pressekonferenz.

Definitiv nicht dabei sein werden weiterhin Kapitän Marco Reus und Thomas Delaney. Favre: „Bei Delaney ist es eine Frage von Tagen, er hat etwas am Fußgelenk und ein wenig am Knie.“ Das vorerst letzte Gastspiel in Bremen hat der BVB derweil in schlechter Erinnerung. Am 4. Februar unterlag Schwarz-Gelb dem SVW im Pokalachtelfinale mit 2:3.

„Wenn du seine Qualität nicht siehst, bist du blind“

In den Fokus schoss sich an jenem Abend Giovanni Reyna, der den Ball zwölf Minuten nach seiner Einwechslung und dribbelstarkem Solo kunstvoll in den Winkel schlenzte. Siebenmal lief der 17-jährige US-Amerikaner bisher für die Profis auf, zuvor betrieb Reyna seit Sommer Eigenwerbung in Dortmunds U19.

Favre schwärmt: „Wir beobachten Giovanni Reyna schon länger. Wenn du seine Qualität nicht siehst, bist du blind. Er ist sehr clever und hat mit 17 Jahren noch viel vor.“ Der Quasi-Neuzugang könnte also auch am Samstag seine Chance bekommen.

Sonderlob für Neuzugänge

Als gesetzt gilt dagegen Emre Can, der Ende Januar von Juventus Turin kam. Auf Anhieb überzeugte der 26-Jährige im defensiven Mittelfeld. „Er hat es bis jetzt sehr gut gemacht. Alle haben das festgestellt. Er bringt auch offensiv viel mit, er ist wichtig für die gesamte Mannschaft“, weiß auch Favre. Der BVB belohnte Cans Leistungen und machte am Dienstag aus der Leihe eine Festverpflichtung.

Genauso schnell wie Can schlug Erling Haaland ein. Der 19-Jährige steht nach sieben Pflichtspielen bei sagenhaften elf Toren. „Haaland macht das super. Er hat eine starke Mentalität und schaut immer nach vorne. Er will immer gewinnen“, lobt Favre, „er kann mit der Mannschaft kombinieren, er kann mit dem linken und dem rechten Fuß spielen, er bietet sich an. Das ist ein gutes Gesamtpaket.“ Der BVB kommt mit breiter Brust an die Weser – trotz schlechter Erinnerungen.