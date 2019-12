Borussia Dortmund ist mit der Verpflichtung von Erling Haaland ein echter Coup gelungen. Das unterstreicht der Blick auf die finanziellen Rahmenbedingungen, die die ‚Bild‘ offenlegt: Rund 20 Millionen Euro fließen an RB Salzburg, deren acht streicht Haaland als Jahresgehalt ein – so viel war bereits bekannt.

Deutlich günstiger ist indes die Provision, die an Spielerberater Mino Raiola fließt. Statt der zuvor kolportierten 15 Millionen Euro streicht der allmächtige Agent nur drei Millionen ein. Das Gesamtvolumen des Deals beziffert die ‚Bild‘ demzufolge auf 59 Millionen Euro.

Im Übrigen war der BVB laut einem Bericht des englischen ‚Independent‘ nicht einmal der Klub, der das finanziell lukrativste Angebot für Haaland eingereicht hatte. Deutlich mehr bot demzufolge Manchester United mit Haalands früherem Trainer Ole Gunnar Solskjaer.

Zorc warnt vor zu hohen Erwartungen

Doch was dürfen sich die Dortmunder Fans von Haaland erhoffen? Manager Michael Zorc freut sich auf den 19-jährigen Norweger. „Erling Haaland ist ein Rohdiamant und verfügt über wahnsinniges Potenzial“, schwärmt der BVB-Manager im ‚kicker‘. Gleichzeitig lässt Zorc aber auch keine überzogenen Erwartungen gelten: „Ich warne davor, ihm einen zu schweren Rucksack aufzuladen.“

Man dürfe sich „auf einen ehrgeizigen, athletischen und physisch starken Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und beeindruckendem Tempo freuen“, so Zorc. Welche Rolle Haaland dann von Beginn an einnehmen wird, liegt sowohl an Lucien Favre als auch an Konkurrent Paco Alcácer. Der Spanier hat angeblich unmittelbar nach der Ankunft von Haaland seinen Wechselwunsch beim BVB hinterlegt.