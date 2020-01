Die Zeichen verdichten sich, dass Emre Can in Kürze seinen Weg zu Borussia Dortmund finden wird. Am heutigen Sonntag ist der deutsche Nationalspieler nicht beim Auswärtsspiel seines Noch-Arbeitgebers Juventus Turin gegen den SSC Neapel dabei – offiziell wegen einer Grippe.

Doch der Ausfall erscheint mit folgender Information der ‚Gazzetta dello Sport‘ gleich in einem ganz anderem Licht: Schon Anfang der Woche könnte ein Wechsel zum BVB unter Dach und Fach gebracht werden. Derzeit sollen die beiden Klubs intensiv um die Konditionen feilschen. Angeblich liegen nur noch fünf Millionen Euro zwischen Angebot (20 Millionen Euro) und Forderung (25 Millionen Euro).

BVB-Sportdirektor Michael Zorc wollte sich angesprochen auf Can zuletzt nicht aus der Reserve locken lassen: „Ich kommentiere das grundsätzlich nicht. Ich sehe unsere Situation so, dass wir nicht getrieben sind, irgendwas machen zu müssen. Wir gucken genau, welche Situationen sich ergeben können. Das muss aber sportlich als auch wirtschaftlich passen.“ Ein Dementi klingt freilich anders.