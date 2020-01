Die Verhandlungen um Emre Can nähern sich dem Abschluss. Das zumindest berichtet der italienische Journalist Alfredo Pedullà. Demnach habe Borussia Dortmund mittlerweile 20 Millionen Euro für den 26-Jährigen geboten. Juventus Turin fordere 25 Millionen. Eine nur kleine Differenz, die schon bald überwunden werden kann?

Ganz so einfach wird es wohl nicht gehen. Zwar hatten verschiedene italienische Medien schon am gestrigen Donnerstag übereinstimmend und optimistisch über einen Transfer von Can zum BVB berichtet. In Deutschland zeigten sich entsprechende Meldungen aber deutlich zurückhaltender.

Geld durch Alcácer-Verkauf?

Vor allem finanzielle Hürden würden eine Can-Verpflichtung für die Dortmunder erschweren, so der Tenor in der hiesigen Presse. Der ‚kicker‘ merkte an, dass der BVB wohl nur dann genug Geld für den 26-Jährigen zusammenbekäme, wenn Paco Alcácer noch verkauft wird. Am wechselwilligen Spanier zeigt der FC Valencia Interesse, aber auch hier hakt es noch am Finanziellen.

FT-Meinung: Alfredo Pedullà schlägt mit seiner Meldung in dieselbe Kerbe wie seine italienischen Kollegen. Dass mehrere Medien übereinstimmend von fortgeschrittenen Verhandlungen berichten, spricht für sich. Dennoch ist es verwunderlich, dass deutsche Medien einen Can-Transfer als deutlich weniger wahrscheinlich ansehen.