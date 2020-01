Mit Julian Weigl ließ Borussia Dortmund einen etablierten Defensivspieler für 20 Millionen Euro ziehen. Ersatz haben die Schwarz-Gelben noch nicht verpflichtet, ob es überhaupt dazu kommen wird, ist offen. Als möglicher Kandidat beim BVB gilt seit einiger Zeit schon Emre Can. Berichte um ein mögliches Engagement des Nationalspielers im Signal Iduna Park sorgen derzeit aber für Verwirrung.

Auf der einen Seite stehen die italienischen Medien, die die Wechselgerüchte eifrig anheizen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ werden die Verhandlungen um einen Can-Transfer zwischen dem BVB und Juventus Turin zunehmend konkreter. Die Dortmunder hätten sich dazu entschieden, in Kürze ein konkretes Angebot abzugeben.

Gespräch mit Watzke geplant

Für den heutigen Donnerstagabend sei ein Gespräch zwischen BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und dem Turiner Klubpräsidenten Andrea Agnelli anberaumt, in dem die Details eines möglichen Transfers ausgehandelt werden sollen. Die italienische Ausgabe von ‚Goal.com‘ bestätigt diese Information.

Der italienische Journalist Nicolò Schira will erfahren haben, wie viel der BVB der Alten Dame bieten wird. Demnach sind die Schwarz-Gelben bereit, 18 Millionen Euro für Can auf den Tisch zu legen. Juve wolle mehr. Zudem sei von der Dortmunder Seite bereits ein unterschriftsreifer, bis 2024 datierter Vertrag für den 26-Jährigen ausgearbeitet worden.

Deutsche Medien halten dagegen

Ein Transfer, der nur noch eine Frage der Zeit ist? Deutsche Medien halten dagegen. Die in puncto BVB in der Regel sehr gut informierten ‚Ruhr Nachrichten‘ glauben nicht, dass die Gerüchte um Can allzu konkret sind. Demnach sei es bisher nicht zu Verhandlungen zwischen den Klubs gekommen. Es habe lediglich „lose Sondierungsgespräche mit dem Can-Lager“ gegeben.

Die Gründe dafür sollen vielfältig sein. Zum einen sei Cans Gehalt selbst dann noch zu hoch für den BVB, wenn der 26-Jährige Einbußen hinnehme. Die von Juve aufgerufene Ablöse von 30 Millionen Euro erschwere das Vorhaben ebenfalls. Auch auf sportlicher Ebene soll es beim BVB Zweifel an Can geben. Insgesamt stufen die ‚Ruhr Nachrichten‘ die Wahrscheinlichkeit einer Can-Verpflichtung als „äußerst unwahrscheinlich“ an.

FT-Meinung: Um Can hat sich eine durchaus kuriose Situation entwickelt. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ wissen, was das Transfergeschehen des BVB betrifft, in der Regel gut Bescheid. Auf der anderen Seite lehnen sich italienische Medien selten so weit – und vor allem übereinstimmend – aus dem Fenster, ohne Informationen zu haben. Der Fall Can bleibt spannend.