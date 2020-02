Abgesehen vom langzeitverletzten Niklas Süle (24) und dem zuletzt so formstarken Ivan Perisic (30) steht Hansi Flick die beste Elf zur Verfügung. Sogar Lucas Hernández (23) wäre nach seinem Innenbandriss wieder startklar. Allerdings wird Flick vermutlich nicht auf drei Linksfüße in der Viererkette setzen.

Rechts hinten dürfte erneut Benjamin Pavard (23) starten, denn Real-Leihgabe Álvaro Odriozola (24) entpuppt sich bislang nicht als ernsthafte Option. Vorne sind Robert Lewandowski (31) und Thomas Müller (30) nach den jüngsten Leistungen unantastbar. Auf der linken Seite sollte Serge Gnabry (24) den Vorzug vor Kingsley Coman (23) erhalten.

Leipzig mit voller Kapelle

Auch Leipzig-Coach Julian Nagelsmann kann weitestgehend aus dem Vollen schöpfen. Lässt man die Sorgen in der Innenverteidigung außer Acht, gehen die Sachsen mit dem besten Personal in die Partie. Seine Premiere in der Startformation könnte Winterneuzugang Dani Olmo (21) feiern. In dem Fall müssten wohl Christopher Nkunku (22) oder Patrik Schick (24) weichen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern

RB Leipzig