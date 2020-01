Sven Ulreich muss reagieren. Denn für die aktuelle Nummer zwei des FC Bayern bleibt ab der kommenden Saison in München maximal noch die Rolle als dritter Torhüter. Eine Herabsetzung, der der 31-Jährige nach Möglichkeit aus dem Weg gehen will.

Wie ‚Sport1‘ berichtet, hat Ulreich dies in einem Gespräch mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic deutlich gemacht. Demnach möchte Ulreich tendenziell eher eine neue Herausforderung suchen statt bei den Bayern hinter Manuel Neuer und Alexander Nübel die dritte Geige zu spielen.

Erzwingen wolle Ulreich seinen Abschied aus München gleichwohl nicht. Schließlich fühlt sich der Ex-Stuttgarter grundsätzlich wohl an der Säbener Straße und in der bayrischen Landeshauptstadt. Es gilt also, in den kommenden Monaten den Markt zu prüfen. Vertraglich ist Ulreich noch bis 2021 an den FCB gebunden.