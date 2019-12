Paco Alcácer zieht angeblich unmittelbare Konsequenzen aus dem Transfer von Erling Haaland. Nach Informationen der ‚Marca‘ hat der 26-jährige Spanier seinen Wechselwunsch bei Borussia Dortmund hinterlegt.

Zudem soll Alcácer bereits Gespräche mit Atlético Madrid aufgenommen haben. Im Raum stehe eine Leihe bis Saisonende inklusive anschließender Kaufverpflichtung, die der größten spanischen Sportzeitung zufolge „in der Region von 30 Millionen Euro“ liegen könnte.

Alcácer sehnt sich nach Spanien

Erst vor zwei Wochen sagte Alcácer: „Wo ich spielen werde, weiß ich nicht. Es ist nie klar, was das Leben bereithält. Aber ich würde in der Zukunft wirklich gerne in La Liga zurückkehren.“ Der Wunsch des Torjägers hat sich nun offenbar wesentlich schneller konkretisiert als zum damaligen Zeitpunkt vorherzusehen.

Offen ist, wie der BVB auf den Vorstoß reagieren wird. Eigentlich war von Lucien Favre ein Wechselspiel zwischen Alcácer, Haaland und Mario Götze vorgesehen – je nach aktueller Form und ausgelegt auf den Gegner. Die Frage lautet: Wie verzichtbar ist Alcácer? Denn einen unzufriedenen Star kann Favre in seinem Team eigentlich nicht gebrauchen.