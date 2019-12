Im Vergleich mit den anderen europäischen Topklubs muss auch der FC Bayern schauen, dass er seine Nische findet. Immer häufiger nimmt der deutsche Rekordmeister Talente aus aller Welt ins Visier – wohl wissend, dass man auf diese Art und Weise deutlich günstiger an potenzielle Stars herankommt.

Neuestes Objekt der Begierde ist laut einem Bericht von ‚Estadio Deportivo‘ der 17-jährige Antonio Zarzana vom FC Sevilla. Laut der in Andalusien ansässigen Sportzeitung zählen die Münchner zu einer Reihe von Interessenten. Neben dem Bundesligisten seien außerdem Liverpool und Arsenal in das Rennen um Zarzana eingestiegen.

Der spanische U18-Nationalspieler zählt zu den größten Talenten seines Jahrgangs. Beheimatet ist er in der Mittelfeld-Zentrale. Dort glänzt Zarzana mit toller Spieleröffnung und Stärken in der Offensive. Ausgereift ist der Youngster selbstredend aber noch nicht. „Ich will die Dinge in Ruhe angehen“, sagt der Teenager in der ‚Marca‘.

FT-Meinung: Zarzana wäre ähnlich wie Alphonso Davies im Januar eine Investition in die Zukunft. Beim Kanadier sieht man aber, wie schnell es bei entsprechender Entwicklung gehen kann. Ein Blick auf Spieler der Marke Zarzana lohnt sich also allemal.