Lucas Tousart verlässt Olympique Lyon und schließt sich Hertha BSC an – in Berlin auflaufen wird der französische Sechser aber erst zur kommenden Saison. Wie der Hauptstadtklub offiziell bestätigt, wechselt der 22-Jährige zwar im Winter nach Berlin, wird aber bis zum Ende der Saison an OL zurückverliehen.

Tousart ist in Lyon gesetzt und kommt in der laufenden Saison auf 28 Pflichtspiele. Folgerichtig hatte der Ligue 1-Klub darauf bestanden, dass der Stammspieler auch in der Rückrunde noch das Trikot des siebenmaligen französischen Meisters trägt. Wie Olympique offiziell bestätigt, beträgt die Ablöse 25 Millionen Euro.

„Diese Verpflichtung ist ein Vorgriff auf den Sommer und ein Investment in die Zukunft von Hertha BSC. Mit Lucas bekommen wir von einem Champions League Club einen noch jungen und dennoch bereits international erfahrenen Spieler, der uns mit seinen bereits gezeigten Qualitäten in der kommenden Saison im zentralen Mittelfeld verstärken wird“, erklärt Michael Preetz.