Vor seinem Goldenen Tor in der 58. Minute per Foulelfmeter hatte Timo Werner bereits beste Gelegenheiten, das neue Tottenham Hotspur Stadium zum Schweigen zu bringen. Obwohl er sie ungenutzt ließ, war der 23-Jährige am Ende der Matchwinner auf der Insel. Nur logisch, dass im Anschluss an die Partie auch die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum FC Liverpool thematisiert wurden.

Angesprochen auf das Interesse des amtierenden Champions League-Siegers sagte Werner bei ‚Viasport‘: „Liverpool ist derzeit das beste Team der Welt. Es macht mich sehr stolz, dass ich mit diesem Verein in Verbindung gebracht werde. Das ist eine große Freude, aber ich weiß, dass in Liverpool viele gute Spieler spielen. Ich muss mich noch verbessern und noch viel lernen, um auf dieses Level zu kommen.“

Der Nationalspieler stapelt also tief. Dabei ist ein Wechsel auf die Insel denkbar. Bis Ende April müsste Liverpool die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro ziehen. Am gestrigen Champions League-Abend konnten sich die Scouts der Reds ein aussagekräftiges Bild von den Stärken und Schwächen des Angreifers machen.

Kampf um Klostermann

Im Königsklassen-Schaufenster stand auch Lukas Klostermann. Der 23-jährige Abwehrspieler zeigte eine starke Partie und dürfte damit weitere Klubs aufmerksam gemacht haben. Die Tatsache, dass sein Vertrag 2021 ausläuft, hat bereits den FC Bayern, Borussia Dortmund, die AS Rom und weitere internationale Schwergewichte aufhorchen lassen.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, will Leipzig unbedingt mit Klostermann verlängern. Schon seit November laufen Gespräche. Coach Julian Nagelsmann sagt klipp und klar: „Wenn man die Leistungen von Lukas sieht, ist es ratsam, diesen Spieler bei sich zu halten und zur Verlängerung zu bewegen.“ Ob die Sachsen ihr Ziel erreichen werden, bleibt offen. Dem Fachmagazin zufolge ist man in Leipzig zumindest „verhalten optimistisch“.