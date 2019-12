RB Leipzig

Leih-Stürmer Patrik Schick (23) könnte RB erhalten bleiben. „Er hat unfassbar viel Qualität und bringt andere Fähigkeiten mit, das macht unseren Kader variabler“, schwärmte Sportdirektor Markus Krösche im ‚kicker‘. Die AS Rom wird wohl nicht auf die festgeschriebenen 29 Millionen Euro Ablöse pochen.

Borussia Mönchengladbach

Die Fohlen fahnden nach neuem Personal für die Zukunft. Nach FT-Informationen steht dabei der Name Emmanuel Dennis (22) auf dem Wunschzettel. Den Stürmer des FC Brügge haben die Fohlen bereits kontaktiert. Verhandlungen mit dem Klub wurden noch nicht aufgenommen.

FC Bayern

Auch die Bayern rüsten sich für die Zukunft. Eigengewächs Adrian Fein (20) hat seinen Vertrag am Freitag um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Die Rückrunde wird der Sechser noch leihweise beim Hamburger SV verbringen, ehe er zur kommenden Spielzeit Teil des Münchner Profikaders werden soll.

Der #FCBayern verlängert mit Adrian Fein bis 2023. — FC Bayern München (@FCBayern) December 27, 2019

Borussia Dortmund

Holt der BVB im Sommer Milot Rashica (23) von Werder Bremen? Sein Jugendtrainer Ismet Munishi kündigte genau das jedenfalls im kosovarischen TV an. Beim BVB sei der Flügelstürmer als Nachfolger von Jadon Sancho (19) vorgesehen, der den Schwarz-Gelben voraussichtlich den Rücken kehren werde.

Schalke 04

Königsblau hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht und Michael Gregoritsch (25) vom FC Augsburg ausgeliehen. Der Offensivmann bleibt mindestens bis Saisonende, über eine Kaufoption ist nichts bekannt. Der Österreicher kann es „kaum erwarten, mit den Schalker Fans im Rücken aufzulaufen“. Na dann.

Bayer Leverkusen

Die Werkself musste dem Vernehmen nach einen Angriff auf Kevin Volland (27) abwehren. Der FC Arsenal mit Neu-Trainer Mikel Arteta zeigt wohl Interesse, für Bayer kommt ein Verkauf des Angreifers aber laut ‚Daily Mail‘ nicht infrage. Eine Anfrage der Gunners würde man demnach abblocken.

TSG Hoffenheim

Gleich zwei Aufreger gab es unter der Woche in Hoffenheim: Stürmer Ishak Belfodil (27) warf dem Klub vor, seine Karriere „leichtsinnig aufs Spiel gesetzt“ zu haben und hat sich abgesetzt. Zudem trat Kevin Vogt (28) als Kapitän zurück, da er das „Vertrauensverhältnis“ zu Trainer Alfred Schreuder „gestört“ sieht.

SC Freiburg

Nichts neues im Breisgau. Alles deutet darauf hin, dass der SCF auf dem Wintertransfermarkt die Füße stillhalten wird.

VfL Wolfsburg

Mit Robin Knoche (27) könnte ein echtes Eigengewächs dem VfL am Saisonende den Rücken kehren. Laut der ‚Bild‘ steht der Innenverteidiger nämlich bei mehreren Klubs aus Italien auf der Wunschliste. Knoches Vertrag in der Autostadt läuft aus, „sein Abgang gilt als beschlossen“, so die ‚Bild‘.

FC Augsburg

Der FCA zeigt offenbar Interesse an Elvis Rexhbecaj (22). Der Mittelfeldspieler ist unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten in Wolfsburg und hat laut der ‚Bild‘ auch Fortuna Düsseldorf auf sich aufmerksam gemacht. In den vergangenen Wochen wurden bereits Hannover 96 und der KRC Genk als Abnehmer gehandelt.

Union Berlin

Die Eisernen haben ihren Kader entschlankt. Nicolai Rapp (23) verließ die Hauptstadt kurz vor Weihnachten in Richtung Darmstadt, wo der Innenverteidiger Zweitliga-Praxis sammeln soll. In der Bundesliga war Rapp unter Urs Fischer nicht zum Zug gekommen.

Neuzugang für die #Lilien! Nicolai Rapp wechselt auf Leihbasis vom @fcunion an das Böllenfalltor Willkommen in Darmstadt! #sv98 pic.twitter.com/Rrv0vVs8g9 — SV Darmstadt 98 (@sv98) December 23, 2019

Hertha BSC

Die Berliner sind der Big-Player auf dem Wintertransfermarkt. Die Verpflichtung von Granit Xhaka (27) braucht wohl noch ein paar Tage Zeit. Doch mit Julian Draxler (26, PSG) hat die Hertha bereits den nächsten Star ins Auge gefasst. ‚Le Parisien‘ zufolge soll der Weltmeister im Winter an die Spree wechseln.

Eintracht Frankfurt

Bei der Eintracht befasst man sich offenbar doch mit einer möglichen Rückholaktion von Ante Rebic (26). Eine solche prüfe die Sportliche Leitung „sehr wohl“, berichtete die ‚Frankfurter Rundschau‘ am Mittwoch. Zuvor hatte Eintracht-Trainer Adi Hütter noch öffentlich betont, dass Rebic „aktuell kein Thema“ sei.

Mainz 05

Rouven Schröder hat sich in der ‚Bild‘ zu Top-Torjäger Robin Quasion geäußert. „Uns ist natürlich klar, dass andere auf ihn aufmerksam werden oder schon geworden sind. Im Moment gibt’s aber noch keine konkrete Anfrage. Wir sind sehr zufrieden mit ihm und er fühlt sich bei uns wohl“, sagte der Sportvorstand.

1. FC Köln

Holt der FC im Winter einen gebürtigen Kölner ins Boot? Laut dem ‚Express‘ ist eine Leihe von Schalke Mark Uth (28) denkbar. Der Stürmer würde durchaus einen neuen Spieler-Typus im Kölner Kader verkörpern. Horst Heldt hatte zuletzt angekündigt, auf dem Januar-Markt aktiv werden zu wollen.

Fortuna Düsseldorf

Frohe Kunde gab es für die Fans der Fortuna. Am Montag verlängerte Trainer und Publikumsliebling Friedhelm Funkel seinen Vertrag um ein Jahr bis 2021. Allerdings gilt das neue Arbeitspapier ausschließlich für die erste Liga. Derzeit belegt Düsseldorf Relegationsplatz 16.

Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Cheftrainer Friedhelm #Funkel vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der Vertrag des 66-jährigen Fußballlehrer gilt für die @Bundesliga_DE.#f95 pic.twitter.com/89uHKNEOyw — Fortuna Düsseldorf (@f95) December 23, 2019

Werder Bremen

Des einen Freud des anderen Leid? Während Kevin Vogt sich in Hoffenheim nicht mehr wohl fühlt, könnten die abstiegsbedrohten Bremer profitieren. Die ‚DeichStube‘ brachte den Innenverteidiger nämlich an der Weser in Gespräch. Vogts Vertrag im Kraichgau läuft noch bis 2022.

SC Paderborn

Adrian Oeynhausen geht mit dem SC Paderborn gemeinsam in die Zukunft. Wie die Ostwestfalen mitteilten, hat der 17-Jährige seinen Vertrag bis 2022 verlängert samt Option auf ein weiteres Jahr. Zudem wird der Mittelfeldspieler ab der Wintervorbereitung Teil des Profikaders sein.