Hertha BSC hat sich für den Wintertransfermarkt ambitionierte Ziele gesetzt. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, wollen die Berliner Julian Draxler von Paris St. Germain verpflichten. Der deutsche Nationalspieler stehe ganz oben auf der Einkaufsliste von Trainer Jürgen Klinsmann.

Draxlers Vertrag bei PSG läuft noch bis 2021. Zuletzt wurde der 26-Jährige immer wieder mit Abschiedsgerüchten in Verbindung gebracht. Die Pariser, die darauf angewiesen sind, Einnahmen auf dem Transfermarkt zu erzielen, um neue Spieler verpflichten zu können, sollen in Draxler einen möglichen Verkaufskandidaten sehen.

Berliner Königstransfer

Der gebürtige Gladbecker fühlt sich in Paris jedoch wohl und würde am liebsten verlängern. Dass es dazu kommt, ist derzeit unwahrscheinlich. Draxler zählt bei PSG nicht zu den Leistungsträgern. In der aktuellen Saison kam er auch verletzungsbedingt bisher auf nur sechs Einsätze in der Liga. Dennoch scheint er einen Verbleib in Paris zu präferieren.

Die Herthaner können den deutschen Nationalspieler aber mit einem spannenden Projekt, dessen Kopf Draxler sein könnte, und regelmäßiger Einsatzzeit locken. Er wäre nicht der erste Topspieler, der sich deshalb für Berlin entscheiden würde. Nach FT-Informationen ist sich Granit Xhaka vom FC Arsenal bereits mit Hertha einig.