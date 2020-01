Paco Alcácers Abschied von Borussia Dortmund nimmt immer konkretere Formen an. Wie der spanische Radiosender ‚Cadena SER‘ berichtet, hat der 26-jährige Angreifer Einigung mit dem FC Valencia erzielt. Die Fledermäuse könnten ihrerseits bald Bedarf haben, weil Rodrigo (28) beim FC Barcelona hoch im Kurs steht und bereits den Medizincheck absolviert. In puncto Transfermodell ist allerdings noch vieles offen. Ein Verkauf ist aus Dortmunder Sicht wünschenswert, um Emre Can zu finanzieren.

Der Transfer des oben genannten Emre Can zum BVB rückt mit großen Schritten näher. Die ‚Bild‘ bestätigt die Einigung, von der italienische Medien bereits am Sonntag berichteten. Zehn Millionen Euro Jahresgehalt bei einem Vertrag bis 2024 sollen Can winken. Die finale Übereinkunft mit Juventus Turin steht allerdings zur Stunde noch aus.

Lange hatte es sich angebahnt, am heutigen Dienstag verkündeten bei Klubs den Transfer offiziell: Christian Eriksen verlässt Tottenham Hotspur und heuert bei Inter Mailand an. Bis 2024 bindet sich der 27-jährige Mittelfeldspieler an die Nerazzurri, rund 20 Millionen Euro fließen an die Spurs. Die Nordlondoner wiederum ziehen im Gegenzug die auf kolportierte 32 Millionen festgelegte Kaufoption für Giovani Lo Celso (23), der bislang von Betis Sevilla ausgeliehen war.