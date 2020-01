Emre Can und Borussia Dortmund sind sich offenbar über einen Wechsel noch in diesem Transferfenster einig. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben sich die beiden Parteien auf einen Viereinhalbjahresvertrag verständigt. Von einer grundsätzlichen Übereinkunft sprachen italienische Medien bereits am Sonntag.

Beim BVB werde der 26-jährige Defensivallrounder künftig zehn Millionen Euro netto einstreichen (die ‚Gazzetta dello Sport‘ nannte heute Mittag noch andere Zahlen), sofern es zu einer Einigung mit Juventus Turin kommt.

Diese steht nämlich noch aus. Gehandelt wurde zuletzt eine Ablöse zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Juve seinerseits ist nicht zum Verkauf gezwungen und lässt sich bislang nicht auf einen Dumping-Preis ein. Helfen würde den Dortmundern der Verkauf von Paco Alcácer an den FC Valencia. Nicht nur die Ablöse wäre halbwegs gedeckt, sondern auch im Gehaltsbudget würde ein erklecklicher Posten frei.

FT-Meinung: Der nächste Schritt im Can-Poker ist vollzogen. Nun bleiben noch rund vier Tage, um auch den italienischen Rekordmeister zu überzeugen. Die Chancen stehen zurzeit nicht schlecht, dass dies auch gelingt.