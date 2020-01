Aus finanzieller Sicht macht Emre Can einen gewaltigen Rückschritt, wenn er tatsächlich bei Borussia Dortmund anheuert. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der 26-Jährige bei Schwarz-Gelb künftig sechs Millionen Euro pro Saison verdienen soll. Bei Juventus Turin streicht der Deutsche derzeit noch 14 Millionen Euro pro Spielzeit ein.

Abgeschlossen sind die Verhandlungen zwischen dem BVB und Juventus noch nicht, doch mit Blick auf die Transfermodalitäten kommen sich die beiden Klubs näher. Laut dem Bericht wird eine Leihe mit anschließender Kaufoption in Betracht gezogen. Insgesamt sollen 25 bis 30 Millionen Euro für Can nach Italien fließen.

Can bereitet Umzug vor

Dass sich der Transfer auf der Zielgeraden befindet, lässt die Tatsache erahnen, dass der deutsche Nationalspieler bereits damit begonnen hat, sein Haus in Turin zu räumen. Zudem fehlte Can am vergangenen Sonntag im Spieltagskader der Alten Dame – offiziell wegen einer Grippe.

Mit dem Wechsel zum BVB würde der gebürtige Frankfurter nach fünfeinhalb Jahren wieder nach Deutschland zurückkehren. Im Anschluss an seine Zeit beim FC Liverpool wechselte der Defensivallrounder 2018 zu Juventus Turin, wo er zuletzt allerdings nicht mehr zum Stammpersonal gehörte.

UPDATE 17:56: Laut der ‚Bild‘ sind sich Can und der BVB inzwischen einig. Das deutsche Boulevardblatt nennt zudem andere Zahlen als die ‚Gazzetta dello Sport‘.