0:0 hieß es am Ende gegen Standard Lüttich. Lucien Favre dürfte in der ereignisarmen Partie gegen den Tabellenfünften der Jupiler Pro League dennoch einige Erkenntnisse gesammelt haben. Unter dem Strich bleibt vor allem das Fazit, dass Borussia Dortmund große Probleme hat, klare Torchancen herauszuspielen.

Die Gründe sind vielseitig: Bei Kontersituationen wird zu häufig das Tempo verschleppt. Kombiniert sich der BVB einmal bis in den gegnerischen Strafraum, fehlt der Abnehmer. Weder Paco Alcácer noch Neuzugang Erling Haaland kamen gegen Lüttich zum Einsatz. Es blieben Standardsituationen als Mittel, bei denen dann aber die Genauigkeit fehlte.

Morey sammelt Pluspunkte

Dennoch gibt es nach der Nullnummer auch Positives zu verzeichnen. So hinterließen einige Youngster einen guten Eindruck. Rechts hinten durfte sich Mateu Morey zeigen. Der Spanier, der im vergangenen Sommer vom FC Barcelona kam, war fleißig, zweikampfstark und zeigte ein ums andere Mal seine technische Klasse. Mitunter fehlte ihm aber der Mut für ein Eins gegen Eins.

In Hälfte eins stand zudem der 17-jährige Giovanni Reyna auf dem Rasen. Der US-Amerikaner zeigte keine Scheu, bot sich immer wieder an, war ballsicher und einige Male nur durch ein Foul zu stoppen. In der Defensive hinterließ der letztjährige Winterneuzugang Leonardo Balerdi (20) in der zweiten Hälfte einen stabilen Eindruck.

Vor Coach Favre liegt aber zweifellos noch eine Menge Arbeit, will er die Probleme aus dem Vorjahr hinter sich lassen. Neben harter Arbeit im konditionellen Bereich sollte der Fokus darauf liegen, dem Team Lösungen im Offensivspiel an die Hand zu geben. Der Test gegen Lüttich offenbarte mehr als deutlich, dass es daran in frappierender Weise mangelt.