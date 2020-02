Dembélé muss erneut aussetzen

Die Patientenakte von Ousmane Dembélé (22) gleicht immer mehr einem prall gefüllten Aktenordner. Zuletzt arbeitete der Franzose daran, bald wieder ins Mannschaftstraining des FC Barcelona einzusteigen. Gestern erlitt der Weltmeister von 2018 aber einen erneuten Rückschlag. Muskuläre Probleme hindern den Ex-Dortmunder weiterhin daran, das Trainingspensum zu steigern. Die ‚Sport‘ spricht daher von einer „unbefriedigenden Situation“. Die Regeneration soll weitere zwei Wochen in Anspruch nehmen. Es ist wieder einmal wertvolle Zeit, die dem Youngster verloren geht. In seinem Schatten muss Dembélé nämlich mit ansehen, wie sich Ansu Fati (17) immer weiter ins Rampenlicht spielt.

Zoff in der City-Kabine

Bei Manchester City liegen die Nerven derzeit blank. Nach der Niederlage (0:2) bei Tottenham Hotspur sollen sich einige Profis offen gegen Pep Guardiola gestellt haben. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass es dabei vor allem darum gegangen sei, dass der Trainer keine Kontinuität in die Mannschaftsaufstellung bringe. 45 Minuten habe sich die Mannschaft samt Trainer nach dem Spiel noch in der Kabine aufgehalten, um die Probleme miteinander zu diskutieren. Wie es in dem Bericht heißt, hat Guardiola in dieser Saison bereits 76 Änderungen an seiner Startelf vorgenommen. Mehr als jeder andere Trainer in der Premier League.

Shrewsbury trauert der Kohle nach

Wenn der Drittligist Shrewsbury Town heute Abend an der Anfield Road gastiert, sitzt die erste Mannschaft des FC Liverpool bekanntermaßen vor dem Fernseher. Jürgen Klopp hat sich zu dieser Maßnahme entschieden, um die vom englischen Fußballverband auferlegte Winterpause zu respektieren. Auf Seiten der Gäste, die sich das Spiel in Liverpool durch ein respektables 2:2 beim ersten Aufeinandertreffen verdient hatten, ist die Vorfreude auf das Wiederholungsspiel etwas getrübt. Denn wie Sam Ricketts, Trainer der Shrews, vorrechnet, gehen seinem Klub rund 600.000 Euro durch die Lappen.

Zum einen wurden die Tickets für das zugegebenermaßen weniger interessante Spiel arg rabattiert, zum anderen wird die Partie nicht im Fernsehen übertragen, wodurch ein weiterer Betrag verloren geht. „Für einen Klub wie unseren, der sich selbst tragen muss, sind diese Einnahmen von entscheidender Bedeutung“, sagt Ricketts dem ‚Daily Star‘, „für uns zählt jeder Cent“. Immerhin hat der Drittligist die große Chance, noch eine Runde im FA Cup weiterzukommen. Dann winken dem Klub vielleicht sogar noch größere Einnahmen.