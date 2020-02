Jürgen Klopp ist bekanntlich kein großer Fan des eng gestrickten Terminkalenders im englischen Fußball. Vor der anstehenden einwöchigen Winterpause in der Premier League wollte der Reds-Coach gegen den Underdog Shrewsbury Town im FA-Cup seine Stammkräfte schonen und schickte den Nachwuchs aufs Feld.

Mit einem Durchschnittsalter von 19,3 Jahren stellte der FC Liverpool gestern die jüngste Mannschaft seiner fast 150-jährigen Geschichte im Wettbewerb auf und gewann die Partie mit 1:0. Einige der Youngster haben gute Chancen, mittelfristig den Sprung zu den Profis zu schaffen. FT stellt die vier interessantesten Juwele vor.

Curtis Jones (19 Jahre, zentrales/linkes Mittelfeld)

Mit 19 Jahren und fünf Tagen schrieb Curtis Jones gestern als jüngster Mannschaftskapitän der Reds Geschichte. Der gebürtige Liverpooler ist im zentralen Mittelfeld beheimatet, kann aber auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden. Gerne setzt der 1,89 Meter große Rechtsfuß zum Dribbling an und bringt für seine Körpergröße eine gute Geschwindigkeit aufs Feld.

„Er ist ein unglaublicher Spieler und ein Eigengewächs. Er ist sehr selbstbewusst und auf einem guten Weg“, sagte Klopp über Jones Anfang Januar, „zu 100 Prozent wird er eines Tages ein Liverpool-Spieler sein, wenn nichts Seltsames passiert.“

Harvey Elliott (16 Jahre, Rechtsaußen)

Mit 16 Jahren und 30 Tagen debütierte Harvey Elliot im Mai für den FC Fulham und ist damit der jüngste Spieler, der jemals in der Premier League auflief. Vier Monate später wechselte Elliott zum FC Liverpool und soll zunächst in der U23 der Reds reifen.

Der Linksfuß bringt eine sehr gute Technik mit und zieht gerne nach innen, um entweder seine Mitspieler mit klugen Steckpässen zu bedienen oder in Arjen-Robben-Manier aufs Tor zu schießen.

„Wenn man seine Bewegungen sieht, so intelligent, dass es nicht einfach ist, ihn auszuspielen“, sagte Klopp einst und urteilte: „Er wird für bestimmte Momente immer ein besonderer Spieler sein.“

Sepp van den Berg (18 Jahre, Innenverteidiger)

Sepp van den Berg war der erste Sommertransfer, den die Reds im vergangenen Jahr tätigten. Mit der Verpflichtung brachte der LFC den FC Bayern gehörig aus der Fassung. Während der 18-Jährige seinen Medizincheck in Liverpool absolvierte, klingelten die Münchner quasi im Minutentakt beim Management des jungen Niederländers durch. Der Tonfall dieser Last-Minute-Anrufe soll immer verzweifelter geworden sein, doch das Talent entschied sich für den Wechsel nach England.

Klopp hatte van den Berg zuvor nur in Videos gesichtet und war nach eigener Aussage beim ersten Treffen erstaunt über die 1,89 Meter Körpergröße des Innenverteidigers. Der kräftige Abwehrspieler könnte schon bald dauerhaft in die erste Mannschaft hochgezogen werden. „Er ist kein Langzeitprojekt, wo der Junge denkt, dass er fünf Jahre warten muss, um für uns zu spielen“, so Klopp.

Neco Williams (18 Jahre, Rechtsverteidiger)

Rechtsverteidiger Neco Willams ist so etwas wie die Teenager-Version von Trent Alexander-Arnold (21). Neun Torbeteiligungen in 22 Pflichtspielen kann der Waliser vorweisen. Der U19-Nationalspieler seines Landes interpretiert die Außenverteidiger-Rolle sehr offensiv und versucht so oft wie möglich nach vorne durchzustoßen.

Bei dem großen Offensivdrang vernachlässigt Williams allerdings so manches mal sein defensives Stellungsspiel und reißt oft Lücken hinter sich. Sollte der technisch versierte Rechtsfuß diesen Makel ausbessern, stehen ihm dank seines Spielstils in Zukunft alle Türen bei den Profis offen.