Glückwunsch zur Meisterschaft?

Am Tag nach dem Boxing Day dreht sich in England alles um den Meisterschaftskampf, der kein Meisterschaftskampf mehr zu sein scheint. Vier Ohrfeigen versetzte der unangefochten führende FC Liverpool dem „Möchtegern-Verfolger“ Leicester City im eigenen Stadion. Bei jetzt 13 Punkten Vorsprung sieht die englische Presse unisono jegliche Diskussionen um den Champion dieser Saison beendet. Klar ist: Sollten die Reds das noch aus der Hand geben, wäre das wohl die größte Sensation der Premier League-Geschichte.

Trend. Alexander. Arnold.

Einer der Protagonisten der bisherigen Liverpooler Fabel-Saison ist Trent Alexander-Arnold, den mit 21 vielleicht schon jetzt besten Rechtsverteidiger der Welt. Dessen Hereingaben nennt der ‚Daily Mirror‘ „David-Beckhameresk“. Das Liverpooler Eigengewächs kommt bereits auf 18 Vorlagen in 32 Premier League-Partien im Kalenderjahr 2019 – der mit Abstand beste Wert aller Profis im englischen Oberhaus. „Trend. Alexander. Arnold“, titelt das Boulevardblatt schlicht und anerkennend.

Juves Liste für das Zentrum

Von Dominanz kann in Italien derweil keine Rede sein, Inter Mailand ist redlich bemüht, jene von Juventus Turin zu brechen. Die Nerazzurri thronen noch immer auf Platz eins der Serie A, im Torverhältnis acht Treffer besser als die Alte Dame. Die will die Majestätsbeleidigung natürlich nicht dulden und plant laut ‚Corriere dello Sport‘, Inters anvisierten Transfer von Arturo Vidal (FC Barcelona) mit Leandro Paredes (PSG), Stanislav Lobotka (Celta Vigo) oder Yannick Carrasco (Dalian Yifang) zu kontern. Im Gegenzug ist Emre Can noch immer ein Kandidat auf einen Abschied.