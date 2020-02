Real verliert doppelt

Nicht nur das Ligaspiel gegen UD Levante ging für Real Madrid verloren (0:1). Auch Eden Hazard wird den Königlichen ein weiteres Mal lange fehlen. Der 29-jährige Belgier musste nach 67 Minuten humpelnd für Vinícius Júnior ausgewechselt werden. Anhaltende Schmerzen sorgten dafür, dass er nicht weiterspielen konnte. Die Diagnose: Bruch des rechten Wadenbeins. Vor den Krachern gegen Manchester City (Mittwoch, 21 Uhr) und den FC Barcelona (nächsten Sonntag, 21 Uhr) sind das denkbar schlechte Nachrichten für die Madrilenen. Die ‚as‘ titelt passend: „Was für eine Qual“.

VAR-Versagen in England

Dass der FC Chelsea im Londoner Stadtduell Tottenham Hotspur mit 2:1 besiegte, geriet gestern zur Randnotiz. Viel mehr Grund zur Aufregung lieferte eine Szene, die sich kurz nach dem Wiederanpfiff abspielte. Konkret war Tottenhams Giovani Lo Celso (23) dem Spanier César Azpilicueta (30) brutal aufs rechte Schienbein getreten. Weil Schiedsrichter Michael Oliver das Einsteigen des Argentiniers nicht gesehen hatte, griff der VAR ein - zum Entsetzen aller Blues entschied der aber auf Freistoß und nicht auf die folgerichtige Rote Karte. Der ‚Daily Star‘ nennt die Entscheidung heute eine „VAR-ce“, der ‚Sunday Express‘ beschreibt es als einen erneuten „Brüller“, den sich der VAR leistete.

Coronavirus legt die Serie A lahm

Keine europäische Region ist derzeit so stark vom Coronavirus betroffen wie der Norden Italiens. Drei Spiele der Serie A wurden kurzfristig abgesagt. Betroffen sind die Partien zwischen Atalanta Bergamo und US Sassuolo, Hellas Verona und Cagliari Calcio sowie Inter Mailand und Sampdoria Genua. Vor den Absagen dieser Duelle wurden bereits Spiele in der zweiten und dritten italienischen Liga abgesagt, wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet. Auch weitere Großveranstaltungen wie Gottesdienste oder Karnevalsfeierlichkeiten wurden bis auf weiteres verboten, um eine fortschreitende Ausbreitung des Virus bestmöglich aufzuhalten.