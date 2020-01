Mario Götze, darauf deutet seit gestern Abend vieles hin, wird Borussia Dortmund spätestens im Sommer verlassen. Eine Einigung ist auch nach monatelangen Gesprächen nicht zustande gekommen – dass beide Seiten doch noch einmal zueinanderfinden, ist nicht zu erwarten. Borussia Dortmund wird das weitere Vorgehen nun genau ausloten.

Wird Götze jetzt noch bis zum Sommer gehalten oder schon diesen Januar davongeschickt? Die erste Variante scheint wahrscheinlicher. Im Sommer dürfte es für den 27-Jährigen noch mehr Optionen geben, ihm winkt dann für sein Ja-Wort ein nettes Handgeld. Und auch für den BVB wird der Markt der potenziellen Götze-Nachfolger größer sein als jetzt im Winter.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ein Januar-Transfer gänzlich ausgeschlossen ist. Hertha BSC, der aktuell heißeste Kandidat auf eine Götze-Verpflichtung, steht nach einer schwachen Hinrunde unter Zugzwang und giert nach Qualität im Kader. Angesichts der prekären Situation könnten sich die neureichen Berliner dazu veranlasst sehen, lieber einen Euro mehr zu investieren, um nicht mit leeren Händen dazustehen.

Was wird aus Alcácer?

Klar ist, dass Borussia Dortmund, ob im Winter oder Sommer, vor größeren Veränderungen in der Offensive steht. Auch Paco Alcácer ist geneigt, die Borussia hinter sich zu lassen. Nun bleibt abzuwarten, ob sein Abgang zeitgleich mit dem von Götze erfolgt. So oder so werden die Dortmunder wohl nicht umhinkommen, einen richtigen und einen falschen Neuner zu verpflichten. Letztere Rolle können im Notfall auch Marco Reus und Julian Brandt bekleiden, der Optimalfall ist das jedoch nicht.