Das Engagement beim RSC Anderlecht wird für Samir Nasri nach nur einer Saison wohl zu Ende gehen. Wie die belgische Zeitung ‚La Dernière Heure‘ berichtet, wird Anderlecht die vereinsseitige Option auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags verzichten.

Ob Nasri in dieser Saison überhaupt noch einmal für den belgischen Klub auflaufen kann, ist ungewiss. Derzeit fällt der 32-jährige Franzose wegen einer Adduktorenverletzung aus, zuvor laborierte er an einer Oberschenkelverletzung. Seit Saisonbeginn stand Nasri in neun Pflichtspielen auf dem Rasen (zwei Treffer).