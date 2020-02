Bayer Leverkusen hat bei der Verletzung von Kevin Volland nun Klarheit. Wie bereits befürchtet, hat sich der Angreifer beim Europa-League-Spiel gegen den FC Porto einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen. Die Werkself rechnet mit einer Ausfallzeit von rund drei Monaten.

Dass der 27-Jährige in dieser Saison noch einmal für Leverkusen auf dem Rasen steht, ist unwahrscheinlich. Volland ist bereits nach München gereist, um in einer Spezialklinik operiert zu werden. Mit 20 Scorerpunkten in 31 Spielen ist der Linksfuß einer der wichtigsten Offensivspieler im Team von Peter Bosz.