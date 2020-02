Die Liste der Interessenten für Dries Mertens wird länger. Wie die ‚as‘ berichtet, strecken auch Manchester United und der FC Arsenal ihre Fühler nach dem 32-Jährigen von der SSC Neapel aus. Zuvor bewarb sich bereits der FC Chelsea.

Mertens war 2013 von der PSV Eindhoven zu Napoli gewechselt. Dort hat sich der Stürmer über die Jahre zur Ikone entwickelt und überholte in der ewigen Torschützenliste des italienischen Klubs keinen Geringeren als Diego Maradona. Der Vertrag in Neapel läuft im Sommer aus. Eine Verlängerung ist bislang nicht in Sicht.