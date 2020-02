Ousmane Dembélé wird dem FC Barcelona lange fehlen. Wie die Katalanen offiziell verkünden, muss der 22-jährige Franzose infolge seines Sehnenrisses im rechten Oberschenkel sechs Monate pausieren.

Dembélé musste sich einer Operation im finnischen Turku unterziehen. Gut möglich, dass Barça nun noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlägt – zumal auch Luis Suárez längerfristig ausfällt.

MEDICAL UPDATE | @Dembouz undergoes successful hamstring surgery; French striker to be out 6 months

