Claudio Pizarro muss sich auf ein ernstes Gespräch mit Frank Baumann einstellen. Mit Bezug auf ein Foto des Peruaners, das diesen mit einem Dosenbier in der Hand im Thailand-Urlaub zeigt, sagt der Sportchef des SV Werder Bremen in der ‚Bild‘: „Sonne und Erholung sind wichtig. Das galt für mich früher als Spieler und gilt jetzt auch für Claudio. Aber das Foto ist in unserer Situation unglücklich. Wir werden sicher mit ihm darüber sprechen, wenn er wieder hier ist.“

Weitere Konsequenzen drohen dem 41-jährigen Routinier aber nicht. Im Gegenteil: Zum eigentlich am morgigen Freitag beginnenden Trainingslager auf Mallorca muss Pizarro erst einen Tag später anreisen. „Aufgrund seines Alters ist Regeneration umso wichtiger“, begründet Baumann die Maßnahme.