Roman Bürki kann die Kritik an seinem Trainer Lucien Favre nicht nachvollziehen. „Ich hatte noch nie einen Trainer, der so krass kritisiert wurde. Ich verstehe es auch nicht, Lucien Favre war schon immer so, er geht in der Öffentlichkeit nun mal nicht so aus sich raus wie andere“, äußert sich der Schlussmann von Borussia Dortmund im Interview mit dem Schweizer ‚Blick‘.

Die Mentalitätsdebatte kann er dennoch nachvollziehen: „Aber schlussendlich muss ich sagen, dass es trotzdem etwas mit Mentalität zu tun hat, wenn du auf dem Platz nicht das abrufst, was du kannst.“ Mit 30 Punkten hat der BVB als Viertplatzierter sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig. Für Bürki ist das letzte Wort im Meisterschaftsrennen noch nicht gesprochen: „Wir wollen um den Meistertitel spielen. Es ist immer noch alles möglich, die Bayern holten letzte Saison neun Punkte auf uns auf.“