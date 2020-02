Edinson Cavani und Atlético Madrid sind sich nach den gescheiterten Verhandlungen um einen Winter-Wechsel nicht mehr grün. „Es ist nicht unmöglich, dass Edinson im Sommer zu Atlético wechselt. Aber nur, wenn der Präsident seine Worte zurücknimmt“, so Berta Gómez, die Mutter des Stürmers von Paris St. Germain laut der ‚as‘. Und weiter: „Wir verstehen nicht, warum der Präsident so etwas Böses behauptet. Das war absolut unangebracht. Es hat uns sehr verletzt, denn es ist nicht wahr, dass Walter (der Bruder und Berater von Edinson Cavani, Anm. d. Red.) Handgeld verlangt hat.“

Der Hintergrund: Atlético wollte den Uruguayer im Januar unbedingt verpflichten. PSG verlangte ein halbes Jahr vor Ablauf des Vertrags 20 Millionen Euro Ablöse. Ob dies der alleinige Grund für das Scheitern der Verhandlungen war, ist aber fraglich. Denn Atletí-Präsident Enrique Cerezo sagte im Anschluss: „Die Situation mancher Spieler mit ihren Beratern und Familienangehörigen ist eine Unverschämtheit. Wir sind nicht dafür da, dass man uns ausraubt.“