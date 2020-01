Kerem Demirbay ist mit seiner bisherigen Leistung im Trikot von Bayer Leverkusen unzufrieden. „Ich bin hierhergekommen und wollte jedes Spiel machen. Dann habe ich schnell mitbekommen, dass es hier etwas anders läuft. Dass es ein anderer Konkurrenzkampf ist. Wenn du hier nicht ablieferst, bist du draußen. Und meiner Meinung nach habe ich in den ersten sechs Monaten nicht abgeliefert. Abgeliefert in dem Sinne, was ich von mir selbst erwarte“, erklärt der Rekordneuzugang der Werkself dem ‚kicker‘. 32 Millionen Euro zahlte Bayer im Sommer für den damaligen Hoffenheimer.

Trotz der hohen Ablöse war Demirbay bislang nicht der erhoffte Leistungsträger. Zwischenzeitlich saß er vier Bundesligaspiele in Folge auf der Bank. „Für mich war es nicht einfach“, blickt der 26-Jährige zurück, „aber das ist vorbei. Ich muss nach vorne schauen. So bin ich es auch angegangen. Der Verein hat mich geholt, weil er um meine Qualität weiß. Ich habe gesagt: Immer weiter. Und das werde ich auch jedem jungen Spieler sagen. Der Schlüssel zum Erfolg ist harte Arbeit und Hartnäckigkeit.“