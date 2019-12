Jochen Sauer, Leiter der Nachwuchsabteilung beim FC Bayern München, ist froh über die Fortschritte seines ehemaligen Schützlings Joshua Zirkzee. „Ich freue mich, dass er in Freiburg und gegen Wolfsburg der Mannschaft zu einem Sieg verholfen hat, aber es muss ihm klar sein: Das war erst ein erster kleiner Schritt auf dem Weg zum Profi. Er muss weiter hart an sich arbeiten. Wenn er das tut, dann traue ich ihm einiges zu – auch beim FC Bayern“, erzählt Sauer gegenüber vereinseigenen Medien.

Aus Sicht des 47-Jährigen vereint das Offensivtalent Fähigkeiten, die heute seltener zu finden sind: „Er ist ein Stürmertyp, den es heute nicht mehr so oft gibt: groß, athletisch, aber trotzdem technisch stark.“ Zirkzee machte bei den Profis mit zwei Jokertoren in zwei Kurzeinsätzen zum Ende der Hinrunde auf sich aufmerksam. Momentan kommt der 18-Jährige zusätzlich noch in der Regionalliga-Mannschaft der Bayern zum Einsatz.