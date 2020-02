Álvaro Odriozola wird am morgigen Freitag gegen den SC Paderborn (20:30 Uhr) sein Startelfdebüt für den FC Bayern München geben. Hansi Flick stellte dem Spanier einen Platz in der Startformation in Aussicht: „Álvaro wird morgen auf der rechten Seite spielen, das ist seine Position. Er hat es im Training sehr gut gemacht, ich bin zufrieden mit ihm.“

Bislang kam der Leihspieler von Real Madrid lediglich im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen die TSG Hoffenheim (4:3) zu einem siebenminütigen Kurzeinsatz. Ansonsten nahm der 24-jährige Rechtsverteidiger auf der Auswechselbank Platz.