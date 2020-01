Andreas Poulsen schließt sich auf Leihbasis Austria Wien an. Wie Borussia Mönchengladbach mitteilt, verleiht man den 20-jährigen Linksverteidiger für ein halbes Jahr an die Österreicher. Poulsen war 2018 für 4,5 Millionen Euro vom FC Midtjylland nach Gladbach gewechselt, bestritt seitdem aber nur ein Pflichtspiel für die Profis.

Manager Max Eberl begründet: „Auf seiner Position gibt es in unserem Kader aktuell mit Oscar Wendt und Ramy Bensebaini starke Konkurrenz. Für Andreas ist es jetzt wichtig, auf hohem Niveau Spielpraxis zu bekommen und das versprechen wir uns von dieser Ausleihe an einen der großen Traditionsklubs in Österreich.“